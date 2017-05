Pub

Microsoft relembra que já tinha atualizado as definições de segurança do sistema em março

A Microsoft reforçou a segurança dos seus sistemas operativos esta sexta-feira, criando uma proteção complementar contra o software malicioso responsável pelo ataque informático que afetou 74 países no dia de hoje.

O malware conhecido como Ransom:Win32.WannaCrypt afetou sistemas informáticos de empresas várias empresas e até hospitais. Algumas empresas portuguesas não escaparam ao ataque.

Em comunicado emitido esta noite, a Microsoft relembra que já tinha atualizado as definições de segurança do sistema em março, pelo que os utilizadores que têm o "software de antivírus gratuito e têm as atualizações do Microsoft Windows ativadas estão protegidos".

Ainda assim, proteção extra contra o Ransom:Win32.WannaCrypt foi adicionada ao sistema da Microsoft hoje.

Para confirmar que têm o sistema atualizado, os utilizadores particulares devem ir ao Windows Update / Atualizador do Windows e clicar em Check for updates / Procurar atualizações.

Em Portugal, várias empresas foram afetadas mas não se registou nenhum ataque contra a administração pública, segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, Pedro Veiga.

Outros países não podem dizer o mesmo, já que há relatos de que o ministério do interior russo foi atacado, assim como vários hospitais do serviço de saúde pública do Reino Unido.

A Polícia Judiciária e o Ministério Público informaram estar a acompanhar e a investigar a situação.