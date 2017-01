Pub

Kerry Daniel só sobreviveu porque conseguiu defender-se a tempo

Um mergulhador filmou o momento em que foi atacado por um tubarão-touro, na Austrália. Kerry Daniel, de 35 anos, estava a praticar mergulho ao largo de Queensland, perto da Grande Barreira de Coral, quando o predador se aproximou e tentou morder-lhe.

Daniel conseguiu escapar ileso porque tinha consigo um arpão e disparou contra o animal. As imagens mostram o tubarão a contorcer-se após ser atingido e o homem a nadar rapidamente para cima.

O mergulhador contou ao Daily Mail Australia que estava em Queensland com os amigos e que se afastou do grupo pouco antes do incidente. O homem explicou que faz esta viagem anualmente com amigos e que já tinha estado em contacto com tubarões várias vezes.

"Já tivemos tubarões-bico-fino a aproximarem-se de nós antes - até roubam alguns peixes que caçamos - mas nunca vi algo assim", contou o mergulhador.

Daniel já tinha visto o tubarão momentos antes do ataque e esperava apenas um encontrão, tendo em conta as experiências que tinha tido no passado. Apenas quando o animal avançou na sua direção a alta velocidade o mergulhador percebeu que tinha de se defender.

"Ele arrancou a arma da minha mão. Eu não percebi que a arma estava presa na boca dele então estava a espera que ele a cuspisse, mas depois pensei que não valia à pena e nadei", contou Kerry Daniel.

