Pub

Durante os dias 3, 4 e 5 de março, a loja A Montra / The Window, vai ter disponível vários produtos, assim como iniciativas e workshops

Promoção de produtos nacionais, produção artesanal e redução da pegada de carbono do consumo. Estes são os valores que A Montra / The Window (MW) quer transmitir com a sua pop-up store à entrada do Campo Pequeno, durante o Mercado Gourmet. A pop-up estará aberta dias 3, 4 e 5 de março.

O espaço terá cerca de 30m2 e entrada livre. Terá vários produtos de arte, moda, cosmética, puericultura e decoração que "além de serem produzidos por talentosos artesãos portugueses, são sustentáveis e de comércio justo", refere um comunicado.

Um dos destaques vai para o facto de ser possível adquirir o Kit Para Compras sem Desperdício da MW, que tem como intuito que uma pessoa possa ir às compras sem trazer as embalagens e sacos que, eventualmente, "acabará por deitar fora".

A dar as boas vindas ao Mercado Gourmet, no átrio da entrada principal do Campo Pequeno, estará uma instalação desenhada por Paulo Braga, "focada no ritual da mesa e decorada com produtos portugueses".

Os visitantes da pop-up store poderão participar em diversas atividades gratuitas sobre

escolhas sustentáveis, redução de desperdício, vida ecológica, terapias alternativas, projetos

sociais e muitos outros temas. De workshops a debates, existe muita escolha dentro dos temas apresentados.

A MW consiste numa "rede de curadoria sustentável que trabalha para um estilo de vida mais feliz, justo, consciente e responsável".