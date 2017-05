Pub

Fotografias da mulher no concerto foram publicadas em várias revistas

Sandra Marisa do Céu apresentou uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra a TV Mais, Flash e TV Guia, após estas revistas terem publicado fotografias dela no concerto de Anselmo Ralph. Tudo porque Sandra disse à entidade empregadora que iria a uma consulta naquele dia, quando na verdade foi ao espetáculo que o músico deu a 9 de dezembro no Campo Pequeno. Apanhada na mentira, a mulher foi despedida.

Devido a um mal entendido, os jornalistas pensaram que Sandra Marisa do Céu era a mãe de Anselmo Ralph e, como tal, a sua fotografia foi publicada nestas três revistas, segundo o Público.

Além do despedimento, Sandra queixa-se por ser abordada frequentemente por estranhos na rua devido ao engano das revistas, e conta que até o seu filho foi questionado na escola sobre o assunto.

As revistas dizem já ter falado com a queixosa e pedido desculpas. Ainda assim, a ERC concluiu que as publicações violaram o direito à imagem, o direito à intimidade da vida privada e as regras de conduta profissional.

Contudo, a queixa contra a TV Mais foi arquivada porque a revista publicou um artigo de correção e um pedido de desculpas.