Acidente no luxuoso restaurante Sun Dial, em Atlanta

Um menino de cinco anos morreu após a sua cabeça ter sido esmagada entre uma mesa e uma parede no restaurante giratório Sun Dial, num hotel em Atlanta.

O acidente aconteceu na passada sexta-feira, quando eram 15:00 locais (20:00 em Lisboa), segundo a polícia daquele estado norte-americano, citada pela BBC.

A criança ficou com a cabeça presa entre uma mesa fixa e uma parede do restaurante de luxo, no topo do hotel Westin Peachtree Plaza.

Segundo comunicado da polícia de Atlanta, o sistema mecânico que faz rodar o chão do restaurante parou automaticamente quando "sentiu" a obstrução provocada pelo menino. No entanto, não foi a tempo de evitar que este ficasse com graves lesões no crânio e no cérebro.

Os empregados do Sun Dial ainda conseguiram libertar a criança, que foi levada de emergência para o hospital, onde acabou por morrer.

A morte já foi declarada pelas autoridades como acidental, mas o restaurante permanece fechado, sem data prevista de reabertura.

