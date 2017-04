Pub

A Osteria Francescana, que no ano passado tinha vencido, cai para segundo lugar

A Osteria Francescana, de Massimo Bottura, foi destronada: há um novo número um na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, o Eleven Madison Park, em Nova Iorque. O restaurante do italiano Bottura passou para segundo lugar no ranking, escolhido todos os anos por um painel de cerca de 1000 pessoas da indústria da restauração, entre chefs, críticos, proprietários de restaurantes e reconhecidos 'gourmets'.

O novo número um tinha ficado em terceiro lugar em 2016: este ano, o Eleven Madison Park roubou o lugar cimeiro, deixando para trás a Osteria Francescana, em Modena - que se manteve apenas um ano no topo - e, em terceiro, o El Celler de Can Roca, o restaurante em Girona, Espanha, gerido pelos irmãos Roca, que no ano passado tinha caído para o segundo lugar.

Apesar de não haver nenhum restaurante português entre os melhores 50 do mundo, o Belcanto, de José Avillez, tem lugar na lista alargada até aos 100. O restaurante lisboeta ficou em 85.º lugar, tendo caído sete lugares em relação ao ano passado, em que conseguiu o 78.º posto. A segunda metade da lista foi divulgada ainda no final de março, mas os nomes dos primeiros 50 restaurantes só foram conhecidos esta quarta-feira.

Parceria perfeita entre gastronomia e hospitalidade

O Eleven Madison Park, em Nova Iorque, começou como uma "brasserie franco-americana", indica o site Eater. Ao longo dos anos, tornou-se um restaurante com um menu de degustação "extraordinariamente caro", sob a égide do chef Daniel Humm e do empresário Will Guidara. É o segundo restaurante norte-americano a conseguir atingir o topo da lista: igual feito remonta a 2004, com o restaurante de Thomas Keller, o French Laundry.

Em 2017, conquistou o "Óscar" da restauração por ser - considerou o painel que atribui a distinção - "a parceria perfeita entre hospitalidade e comida requintada num cenário icónico em Nova Iorque". "Os proprietários, Will Guidara e Daniel Humm, dedicaram as vidas a fazer cair as paredes entre a sala de jantar e a cozinha, garantindo que a experiência do cliente é harmoniosa do início ao fim".

O chef do Eleven Madison Park, Daniel Humm, nasceu na Suíça e começou a trabalhar em restaurantes aos 14 anos, tendo sido distinguido com a primeira estrela Michelin quando tinha apenas 24. No restaurante de Nova Iorque, começou a trabalhar em 2006; em 2011, ele e Will Guidara tornaram-se proprietários. O prato de destaque, entre os vários menus de degustação, é o pato assado com mel de lavanda.

Em junho de 2017, o Eleven Madison Park vai fechar para renovações, estando prevista a reabertura para setembro deste ano.