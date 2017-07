Media Lab recebe pequenos jornalistas

Pub

Três dezenas de alunos vieram ao DN fazer a sua primeira página do jornal

Esta sexta-feira, o Colégio do Amor de Deus visitou o Media Lab DN para oferecer aos seus alunos uma experiência jornalística. Todas as crianças tiveram a oportunidade de realizar a primeira página do jornal e assistir a uma apresentação sobre o mundo do jornalismo. Neste momento da visita, os 31 alunos puderam esclarecer todas as suas dúvidas sobre as notícias e os jornais.

"Quando for grande quero ser jornalista", disse o Rodrigo, um menino de 10 anos que chegou entusiasmado com a atividade que ia desempenhar.

Depois da parte prática, os alunos visitaram as redações do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, onde puderam observar a forma como os jornalistas trabalham.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.