O centro educativo Media Lab abriu as portas a 45 alunos, de 5.º e 6.º anos do Externato Flor do Campo, para serem repórteres por um dia.

Os "mini jornalistas" sentaram-se frente a um computador, na redação Media Lab, e escreveram as suas notícias, escolhendo os temas que consideram mais importantes. Utilizando como fonte de pesquisa e informação os sites do Diário de Notícias e da rádio TSF, os estudantes obtiveram, como produto final do seu trabalho, uma primeira página de jornal e um noticiário em rádio, gravado por eles em estúdio.

Os alunos da Ramada puderam, ainda, assistir a uma formação sobre a importância de estar informado e os perigos associados ao mau uso da mesma. Entusiasmados por ser a primeira vez que visitavam um jornal e uma rádio, as crianças fizeram várias perguntas e ouviram com atenção a explicação da formadora.

A visita ofereceu, ainda, a oportunidade aos alunos de conhecerem a redação do DN e da TSF, tal como os estúdios desta. As turmas do Externato Flor do Campo regressaram à escola com o seu produto final desta manhã e a saber mais sobre o funcionamento de um jornal e de uma rádio.

O centro educativo Media Lab promove uma literacia mediática e procura formar cidadãos mais ativos, que tomem decisões livres e em consciência. Mais informações em: www.medialab.dn.pt