O Agrupamento de Escolas Madeira Torres visitou hoje o Global Media Group, nas Torres de Lisboa.

O primeiro grupo de alunos deixou Torres Vedras pela manhã desta segunda feira e dirigiu-se ao Media Lab Diário de Notícias, com o objetivo de aprender um pouco mais sobre o jornalismo e as suas diferentes formas e plataformas de trabalho.

A sessão teve início com uma pequena formação, onde os estudantes de 8.º ano puderam discutir em conjunto com o formador temas como a importância de estar bem informado e os perigos associados ao mau uso da informação. A visita dividiu-se entre um noticiário em vídeo, em rádio e uma primeira página de jornal. Os alunos formaram três equipas de repórteres de plataformas diferentes.

Os jornalistas do dia, no Media Lab, visitaram também as redações do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo, tal como os estúdios da rádio TSF. A professora de Língua Portuguesa referiu que "é a primeira vez que visitam o Media Lab" e que adoraram.

O centro educativo Media Lab DN pretende promover a literacia mediática e formar cidadãos mais ativos e conscientes nas suas escolhas e decisões. Realiza sessões de segunda a sábado, da parte da manhã e da tarde, nas instalações do Global Media Group, nas Torres de Lisboa. Saiba mais em www.medialab.dn.pt.