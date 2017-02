Pub

Esta sexta-feira, o centro educativo Media Lab abriu as portas às três turmas de 8.º ano do Colégio Senhor dos Milagres, em Leiria.

Os estudantes entraram no Global Media Group e puderam conhecer algumas das marcas que o mesmo alberga.

A visita começou com uma pequena formação, onde foram discutidos alguns conceitos do jornalismo e algumas problemáticas associadas ao mesmo. Seguidamente, realizou-se uma visita às redações do Diário de Notícias e Dinheiro Vivo, onde os jovens repórteres de hoje tiveram oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho e a rotina dos jornalistas.

No final, foi altura de meterem as "mãos na massa. Todos os alunos produziram conteúdo noticioso, realizando uma primeira página do DN ou um noticiário em vídeo.

O Media Lab tem a missão de promover a literacia mediática junto dos mais jovens e torná-los cidadãos mais ativos. Existem sessões de 2ª. a 6.ª feira, de manhã e de tarde, realizadas nas Torres de Lisboa.