Duas escolas, num total de 72 alunos, visitaram o edifício onde está o DN e a TSF

Esta terça-feira, o Media Lab recebeu duas visitas. De manhã, 44 alunos do 4.º ano da Escola Básica de Samora Correia transformaram-se em mini jornalistas e trabalharam as notícias em papel e em rádio.

Depois de receberem uma formação sobre a importância de estar informadas, as crianças visitaram as redações do Diário de Notícias e da TSF.

À tarde, foi a vez do Colégio Salesiano de Lisboa. O grupo de 28 alunos do 8.º ano dividiu-se e realizou três atividades distintas: a primeira página em papel, o noticiário em vídeo e o noticiário em rádio. Baseando-se em notícias do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo e TSF, os alunos sentiram-se verdadeiros jornalistas.



O centro de educação para os media pretende alertar para uma cidadania ativa através de atividades práticas onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos desde o 1º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde. Mais info em http://www.medialab.dn.pt/.

