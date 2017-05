Pub

Esta terça-feira, os 24 alunos da Escola Básica 2/3 Conde de Oeiras visitaram o Diário de Notícias, na sede do Global Media Group, nas Torres de Lisboa.

Os jovens começaram por assistir a uma pequena formação sobre o funcionamento de um jornal e como se fazem notícias. Uma vez que todos eles participam no jornal escolar Tagarela, a formação transformou-se numa conversa, onde todos falaram um pouco das suas experiências.

Posteriormente, os jovens repórteres de 5.º e 6.º ano tiveram a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, onde viram os verdadeiros jornalistas em ação e encontraram pontos comuns com o trabalho que eles próprios fazem no Tagarela.

Por fim, realizaram a primeira página de um jornal, onde mostraram ser verdadeiros entendidos, escrevendo sobre os temas que consideraram serem os mais importantes do dia.



O centro educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

