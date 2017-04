Media Lab DN desafia alunos a serem repórteres da Europa

Pub

Sob o tema "Portugueses PELA UE: Oportunidades", o Media Lab DN e o Espaço Público Europeu - Espaço Europa juntaram-se com o objetivo de sensibilizar os jovens, do secundário e profissional, para a cidadania europeia.

A iniciativa pretende chegar aos jovens, fomentando o espírito crítico e ajudando a torná-los melhores decisores. Durante cinco sessões, entre abril e maio, os alunos são desafiados a serem repórteres da Europa, escrevendo as suas próprias notícias e trabalhando em diferentes plataformas: papel, vídeo e rádio.

Os repórteres desta sexta-feira foram os alunos da Escola de Comércio de Lisboa, que trouxe 51 jovens para realizarem o workshop "Faz o teu Jornal", conhecerem a história do Diário de Notícias e aprenderem um pouco mais sobre jornalismo. Este workshop foi complementado com uma breve conversa com oradores convidados.

A sessão desta sexta-feira, no âmbito do "Falando da Europa", contou com a presença de Ana Claúdia Valente, vogal do Conselho Diretivo da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), que conversou com os estudantes sobre os "Jovens e oportunidades de formação na Europa". Carmo Torres, do Espaço Europa, também contribuiu para a sessão, abordando o Programa Erasmus, Erasmus + e o Corpo Europeu de Solidariedade.

O centro educativo Media Lab DN tem como objetivo promover a literacia mediática, pretendendo fomentar nos jovens o espírito crítico e torná-los cidadãos mais ativos.

