Esta quinta-feira, o centro educativo Media Lab recebeu a visita de três escolas. O centro Helen Keller e a Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto - EPAD encheram o centro da parte da manhã, com um total de 44 alunos.

Os 44 estudantes de diferentes idades assistiram a uma formação que lhes permitiu consolidar alguns conhecimentos sobre o jornalismo, que puderam posteriormente aplicar nas diferentes atividades que realizaram.



Os jovens de ambas as escolas realizaram a primeira página de um jornal, com as notícias que consideraram ser as mais importantes do dia, realizaram ainda um noticiário em vídeo e outros tiveram a possibilidade de gravar um noticiário em rádio, na TSF. Assim, os alunos tiveram contacto com alguns dos diferentes meios de comunicação e marcas do Global Media Group, sendo eles, não só o Diário de Notícias, mas também o Dinheiro Vivo e a Rádio TSF.



Da parte da tarde, foi a vez de receber uma das turmas do 8.º ano do Colégio Salesiano de Lisboa. Este grupo, composto por 30 alunos, menos que o grupo da manhã, à semelhança do que tinha acontecido aos anteriores, trabalhou as mesmas marcas e realizou as mesmas atividades, dando sempre um pouco da individualidade de cada um, ao trabalho feito.



No final da visita, todos visitaram a Redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo. Para casa levaram as recordações do dia, tanto em formato impresso, como em formato digital.



O centro educativo Media Lab promove a literacia mediática e pretende incutir uma cidadania ativa através de atividades práticas, onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos desde o 1.º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde. Mais info em http://www.medialab.dn.pt/.

