Previsões apontam para um cenário semelhante ao que esta segunda-feira provocou várias inundações, em especial em Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para terça-feira a ocorrência de "aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada", cenário semelhante ao que se verificou esta segunda-feira.

Além dos períodos de céu muito nublado, o IPMA indica que os aguaceiros "poderão ser localmente fortes e ocasionalmente de granizo".

Na Grande Lisboa, onde a chuva intensa desta segunda-feira provocou várias inundações na capital e nos concelhos limítrofes de acordo com as ocorrências registadas pelo Regimento de Sapadores Bombeiros e pela Proteção Civil, as previsões do IPMA apontam para "condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, mais prováveis durante a tarde".

A situação é semelhante para o Grande Porto, com a exceção de não limitar essa probabilidade ao período da tarde.

Relativamente às ocorrências desta segunda-feira na capital, segundo os Sapadores Bombeiros de Lisboa, entre as 14:53 e as 15:51 foram registadas pelo menos 17 diferentes ocorrências relacionadas com inundações.

Entre as zonas mais atingidas estavam as de Benfica e do Parque das Nações.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 16:15 estavam ativas 19 ocorrências em outros concelhos do distrito de Lisboa atribuídas a meteorologia adversa, nomeadamente a inundação de estruturas ou superfícies por precipitação intensa ou desentupimento/tamponamento.

Oeiras, com 10 ocorrências, era o concelho mais atingido. Com Lusa