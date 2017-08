Pub

Engenho explosivo estava "em mau estado" no areal

Mergulhadores da Marinha inativaram ontem, quarta-feira, no areal da praia de Porto de Mós, um "engenho explosivo tipo granada de mão", que se encontrava "em mau estado".

Segundo comunicado da Marinha, o alerta para a granada foi recebido pelas 13:30 no piquete do comando da Polícia Marítima de Lagos. Após avaliação, o capitão do Porto de Lagos, informa a Marinha em comunicado, "solicitou a ativação de uma equipa do Destacamento de Mergulhadores Sapadores da Marinha, especializada em inativação de engenhos explosivos".

Foi criado um perímetro de segurança de cerca de 300 metros e a granada foi inativada com um rebentamento controlado.

