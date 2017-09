Pub

A freira colombiana foi convidada pelo grupo Músicos Católicos Unidos de Colômbia para compor e cantar uma estrofe do tema que será apresentado ao Papa Francisco

María Valentina de los Angeles, uma freira colombiana de 28 anos, irá realizar o sonho de cantar para o Papa Francisco durante a sua visita oficial ao país.

María não é uma freira tradicional, usa ténis em vez de sandálias, toca vários instrumentos, tendo sido guitarrista de rock na adolescência, e tornou-se famosa após participar num reality show colombiano. Foi daí que surgiu o convite, por parte do grupo Músicos Católicos Unidos, para compor e cantar uma estrofe do tema que será apresentado ao Papa Francisco.

A freira decidiu integrar a comunidade feminina das Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial, em Cáli, Colômbia, após viver o seu próprio "milagre", ao sobreviver a uma doença hepática, tendo realizado um transplante de fígado. María atribuiu a sua cura a Deus, decidindo viver uma vida sagrada mas sem abandonar a paixão pela música.

A comunidade a que pertence surgiu após o pedido de João Paulo II para que os artistas evangelizassem com as suas criações, sendo que a comunidade espalha a sua mensagem através de vídeos de música gospel e com participações em meios de comunicação social.

Em declarações ao canal argentino Todo Noticias, a freira disse gostar de todos os estilos musicais, se estes revelarem "um conteúdo profundo e bonito", enfatizando o espírito de protesto presente no rap.

María considera que este género musical caracteriza o papel religioso dos jovens: "Criar desordem e alcançar os pobres, os simples. Criar desordem, no contexto e na linguagem religiosa significa ser diferente, é ser ousado, trazendo uma mensagem de alegria, esperança, caridade", explicou.

Para a freira, "o mais cativante no rap é que a letra fica na cabeça muito facilmente e, quando tem a profundidade de uma verdade, como Cristo, ainda é mais impressionante".

María acredita que o Papa gostará da combinação de sons que compõem a música, intitulada de "Vamos dar o primeiro passo". Francisco iniciou esta quarta-feira a visita, durante quatro dias, a Colômbia, onde passará por Bogotá, Medellín, Villavicencio e Cartagena.