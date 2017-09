Pub

Substitui Paulo André Fernandes

A médica internista Maria do Rosário Rodrigues é a nova diretora do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antibióticos, substituindo Paulo André Fernandes, que tinha apresentado a sua demissão há cerca de um mês.

Segundo uma nota divulgada pela Direção-geral da Saúde (DGS), Maria do Rosário Rodrigues é atualmente diretora de medicina interna do Instituto Português de Oncologia do Porto, onde é também coordenadora do Projeto "STOP Infeção Hospitalar!".

O anterior diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências a Antibióticos apresentou a sua demissão porque queria estar dedicado a tempo inteiro ao Programa, o que não foi possível, segundo confirmou à agência Lusa o diretor-geral da Saúde, Francisco George, há cerca de uma semana.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Paulo André Fernandes, médico no Centro Hospitalar Barreiro Montijo, queria ter sido substituído no hospital para se poder dedicar integralmente ao programa prioritário da Direção-geral da Saúde, o que não chegou a ocorrer.