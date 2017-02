Pub

São três lances largos de escadas de madeira, sem iluminação, os ainda hoje percorridos por R., uma idosa de 83 anos, que consegue sair da sua casa, na Baixa de Lisboa, todas as manhãs, para ir à rua fazer umas compras e beber um cafezinho com as amigas. São as duas horas que tem fora de casa. O resto do tempo é para cuidar do marido, que está numa cadeira de rodas e perdeu a fala, depois de um acidente vascular cerebral.

Esta foi uma das quatro casas onde vivem idosos isolados e doentes, na Baixa de Lisboa e Mouraria, a quem o Presidente da República fez ontem à tarde visitas domiciliárias.

Marcelo Rebelo de Sousa foi acompanhado pelas técnicas da Associação Mais Proximidade Melhor Vida (AMPVM), que garantem o acompanhamento personalizado a estes idosos isolados na zona da Baixa de Lisboa. Mas assim que o Presidente saía das casas para as ruas, era "assaltado" para tirar selfies, recebia sorrisos e beijinhos e a viagem até incluiu uma paragem de Marcelo para comprar castanhas assadas no Rossio. Na sua passada larga, tem tempo para tudo. Os seguranças e os assessores é que ficam sem mãos a medir.

"Ai a papagaia é muda?

Mas voltando à primeira casa, a receção da idosa foi esfusiante, assim que viu o Chefe do Estado. "Ó senhor Presidente, muito obrigada", cumprimentou a senhora, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa atravessava o comprido hall na direção de uma sala com uma janela virada para o casario da Baixa. Ali, virado para aquela janela, estava o marido de R. na cadeira de rodas. "Posso cumprimentá-lo? Cá estamos hein? A ver a vista... é muito bonita", cumprimentou o Presidente, sempre a tentar espevitar o idoso, incapaz de falar. Nada lhe escapava ao olhar aguçado, nem o pássaro de estimação na gaiola. "Ai a papagaia é muda?", perguntou Marcelo. "É, mas gosta que a gente converse com ela", respondeu a idosa. Esse não foi um problema para o Presidente, que foi distribuindo conversa enquanto fez questão de "espiolhar tudo". "A sua casa é enorme", disse, para a senhora. "Estamos aqui há 40 anos. Viemos pelo 25 de Abril", conta R., que admitiu pagar uma renda antiga de 60 euros pela habitação com várias divisões. "Arranjámos a casa toda para ficar mais confortável, com as nossas poupanças", explicou. Já a AMPMV articulou com a Santa Casa da Misericórdia para o casal ter apoio na higiene.

"A casa do Ronaldo é só Budas"

Numa cómoda estavam dispostas as fotografias dos quatro filhos, seis netos e dois bisnetos de R. "E têm sido muito apoiados pela Associação?", perguntou Marcelo. "Sim, falam muito comigo, vou a reuniões, têm-me ajudado muito." O Presidente mostrou-se admirado com a vitalidade da idosa. "Tenho 83 anos e já fui operada ao coração." Marcelo interessou-se logo: "Mas deve ter feito pontos nas coronárias não? Por isso é que está como está. Porque quem é operada a tempo fica melhor", explicou, acrescentando que o seu pai, Baltazar Rebelo de Sousa, "foi operado muitas vezes". A seguir entraram na sala de jantar e um móvel chamou logo a atenção. "Também tem budas? A minha filha também. E o Cristiano Ronaldo, que tem a casa dele cheia de budas, desde a entrada até lá dentro."

Volfrâmio nas cuecas

Sempre a acelerar, saiu-se para outra casa com entrada por uma loja indiana. No 4.º andar vive Clara, uma idosa cheia de vida, de 84 anos, nascida em Vieira do Minho, a pouco mais de uma hora de Celorico de Basto, a terra onde o Presidente passou boa parte da infância. Clara é também apoiada pela associação: há seis anos. "A mim o que me impressionou foi a história de a senhora estar no rio a apanhar o volfrâmio", disse Marcelo, sentado ao lado da idosa, na sala de jantar. "Que a senhora era esperta era, aquela ideia de sair com um pedacinho de volfrâmio", prosseguiu o Presidente, a puxar pela história. E logo a dona Clara: "Nas cuecas. Ah, ah!" Risada geral na sala. "E vendia aquilo bem?" "Vendia-se sim. Nós éramos muito espertas. Levava-se num açafate [um cesto de verga fina] e com uma coisa por cima para os guardas republicanos não suspeitarem que ali dentro ia volfrâmio."

"Eu conheço aquilo tudo", prosseguia a idosa, referindo-se às aventuras que viveu nos anos 40 do século passado. "Não quero flores nem ninguém no meu funeral!", exclamou para o Presidente, enquanto batia com a bengala no chão. "Então? Também é uma teimosia! Nem os filhos nem os irmãos?", perguntou Marcelo, paciente. "Os irmãos são lavadelas de mãos!", respondeu a idosa. Logo o Presidente retorquiu: "Se isto passa na televisão e os irmãos ouvem isto tem logo aí uma guerra."

"Olhe se eu tivesse mais tempo ficava aqui a jantar consigo", despediu-se Marcelo. "Olhe e podia ficar", respondeu a idosa, que teimava em continuar a conversa. "Eu estou muito grata ao professor Marcelo Caetano", disse. "Porque lhe arranjou esta casa?", perguntou o Presidente. "Ele não arranjou esta casa, quem a arranjou fui eu", respondeu a idosa, causando mais uma gargalhada. "Não, foi porque me conseguiu a reforma social." E ainda recordou o tempo em que os professores davam "reguadas com a régua de cinco bicos ou até com as socas".

Entre visitas, Marcelo explicou o seu apoio à causa da AMPVM. "O apoio domiciliário é de uma importância fundamental. Lisboa está cheia de pessoas que por razões de saúde não podem sair de casa e vivem em situações sub-humanas", afirmou.