Presidente brasileiro é acusado de corrupção passiva

Uma manifestação, organizada pelo Coletivo Andorinha - Frente Democrática Brasileira de Lisboa, a favor do impeachment do presidente Michel Temer, acusado de corrupção, contra a reforma trabalhista, a precarização do trabalho no Brasil, e de solidariedade ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, aconteceu esta quarta-feira, em Lisboa.

Também esta quarta-feira, os deputados brasileiro começaram a decidir às 18:20 (22:20 em Lisboa) se aceitam ou não o arquivamento da denúncia contra o Presidente Michel Temer, formalmente acusado do crime de corrupção passiva pela Procuradoria-geral da República do Brasil.