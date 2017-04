Pub

Adolescente estava a fazer um direto no Instagram Live com uma arma que acabou por disparar

Um adolescente de 13 anos morreu no passado domingo enquanto fazia um vídeo em direto no Instagram. Segurava uma arma, para mostrar aos amigos, que acabou por disparar acidentalmente. Quando a família o encontrou, jazia numa poça de sangue.

Aconteceu em Forest Park, Georgia: Malachi Hemphill estava a transmitir em direto no quarto para a rede social, de porta fechada. Quando a arma disparou, a mãe e a irmã ouviram o estrondo; correram para o adolescente mas tiveram de rebentar a porta do quarto para conseguirem entrar. "A minha filha gritou e disse 'mãe, desliga o telefone dele'. Quando olhei para o telemóvel, estava no Instagram Live", contou a mãe de Malachi à WXIA, citada pelo The Telegraph.

Muitos dos amigos de Malachi estariam a assistir ao vídeo: quando a polícia chegou, quase meia centena de adolescentes estavam à porta de casa do jovem e terão corrido para o local quando se aperceberam do disparo.

A mãe de Malachi Hemphill garante não saber como o filho teve acesso à arma com que estava a filmar-se, mas acredita que lhe terá sido emprestada por um amigo.