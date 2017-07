Pub

Polícia de Segurança Pública está no local

Um pacote suspeito levou à evacuação de parte do Terreiro do Paço, em Lisboa, este domingo.

A notícia foi avançada pela TVI.

A PSP está no local a investigar um objeto suspeito deixado no Terreiro do Paço, onde se localizam ministérios como o das Finanças e da Agricultura, e que foi evacuado, tendo sido montado um perímetro de segurança, confirmou à agência Lusa fonte da PSP.

No local encontram-se também duas viaturas dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

