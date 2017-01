Pub

Observatório alternativo para as grandes questões judiciais

É sobejamente conhecido o problema do álcool nas estradas. Até há taxas com valores indicativos de quão desorientada (bêbeda) pode uma pessoa estar, mediante a ingestão de certas quantidades de bebidas alcoólicas. Por exemplo, lê-se que um copo de cerveja equivale a 0,2g/l. Já uma garrafa de vinho acusa 1,5g/l, taxa considerada crime. E terá sido uma garrafa de uma boa pomada local que um homem ingeriu antes de, a 19 de dezembro do ano passado, se fazer a uma estrada, em Loulé. Montado no seu único cavalo de potência, coisa pouca para as opções disponíveis no mercado, o indivíduo foi abordado por uma patrulha da GNR que, apesar de se tratar de um cavaleiro em cima de um quadrúpede, não deixou de exercer o seu dever fiscalizador, já que o animal "circulava de forma irregular na faixa de rodagem". Feito o teste do balão, o cavaleiro e não o animal, sublinhe-se, acusou 1,68g/l. Especulando: a tal garrafa de vinho e mais dois copinhos para o caminho.

Quando tudo se encaminhava para a imputação de dois crimes - condução em estado de embriaguez ou, eventualmente, condução perigosa - o Ministério Público da Comarca de Faro, a 11 de janeiro deste ano, decidiu arquivar o processo. Afinal, estava bêbado ou era daqueles normalmente apelidados de "esponjas" ou "seca adegas", cujo fígado aparenta aguentar infindáveis litros de produto alcoólico? A análise jurídica ao caso é bem mais profunda do que os simples rótulos jornalísticos. Vejamos: segundo o procurador, em ambos os crimes o "elemento nuclear" é a "condução de veículo com ou sem motor na via pública". Ora, se fosse o antigo Citroên "dois cavalos", talvez já existisse crime. Porém, estamos apenas na presença de um único quadrúpede. Doutamente, como é óbvio, o magistrado concluiu: "Ora, o Código da Estrada distingue explicitamente veículo animal e condutor de animal, não sendo pois possível equiparar, para efeitos da interpretação dos dois tipos penais em causa, um cavaleiro a um condutor de um veículo com ou sem motor". Portanto, o melhor que se conseguiu foi o arquivamento dos autos, porque os factos denunciados "não integram a prática de crime". Por esclarecer ficou o nome do vinho.

Mas, se há processos que nem saem da secretária do Ministério Público (aqui o verbo sair é utilizado no sentido de se dizer que o processo é logo arquivado e não querendo insinuar que o MP arrasta propositadamente os casos), outros, envolvendo álcool e animais, até têm dignidade constitucional para os juristas mais esclarecidos e clarividentes do País - os do Tribunal Constitucional, obviamente - estudarem a fundo a questão.

E qual era o grande problema constitucional em causa no processo 586/04? Primeira pista: não era o Orçamento do Estado, até porque Pedro Passos Coelho não era primeiro-ministro. Tratava-se, simplesmente, de saber se um homem apanhado a conduzir um veículo de tracção animal com 2,48g/l (contas por alto, três garrafas de vinho menos seis copos), a 26 de agosto de 2002, em Vila Real de Santo António, poderia ser condenado, como sanção acessória, à pena de proibição de conduzir veículos motorizados" durante sete meses.

De acordo com o texto do recurso, reproduzido no acórdão, a sanção acessória aplicada "viola o princípio da adequação das normas penais", não fazendo sentido que a aplicação de tal pena "tenha como efeito prevenir o cometimento de um crime diverso do praticado", inibindo-o de conduzir, durante sete meses, veículos motorizados, "ao mesmo tempo que lhe deixa em aberto a possibilidade de conduzir, no mesmo período, o veículo de tracção animal em que a infracção foi cometida". E talvez, novamente, bêbado...Adiante...

Simplificando: um tipo é apanhado bêbado a conduzir uma carroça e fica proibido de conduzir um carro? Há alguma lógica constitucional nisto?

Há. Paulo Mota Pinto foi o esforçado relator do acórdão, de novembro de 2004, que concluiu ser perfeitamente constitucional a sanção acessória aplicada, porque esta, de acordo com uma visão constitucional das coisas e da vida em geral, não tem que "reproduzir os elementos da conduta criminosa adoptada", porque o "ilícito" em causa tem a ver com a "prática de condutas na circulação rodoviárias criadoras de perigo, por força do consumo do álcool". Constitucionalmente falando, quem bebe a conduzir uma carroça, também bebe a guiar um carro. Perdão, uma viatura. Os juízes constitucionais, que bebem um chá à tarde, também rejeitaram a tese de que há uma gravidade maior em conduzir um carro bêbado do andar a cavalo, já que os efeitos dos álcool no sangue não se refletem "diretamente no solípede". O problema é que em ambos os casos ninquém quis saber se o cavalos também beberam uns copos.