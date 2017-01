Pub

Polícia procura dos dois homens que escaparam de avião que vinha de Casablanca e fazia escala rumo à Argélia

Dois homens, supostamente argelinos, escaparam esta quinta-feira à tarde do avião em que seguiam, quando este fez escala no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo o MAI, trata-se de mais um caso de tentativa de imigração ilegal e a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) estão a investigar o caso.

Fonte do MAI disse ainda à Lusa que os dois argelinos integravam um grupo de quatro pessoas, que entretanto não embarcaram no voo para a Argélia e ficaram detidos no centro de instalação temporária do SEF no aeroporto.

Esta não é a primeira vez que acontecem casos semelhantes no aeroporto de Lisboa, envolvendo igualmente cidadãos argelinos.

Em outubro de 2016, o SEF e a PSP impediram a fuga de três passageiros chegados ao aeroporto de Lisboa num voo proveniente de Marrocos, numa ação que levou à detenção de seis cidadãos do norte de África que viajavam num voo oriundo de Casablanca, em Marrocos, com destino a Argel, capital da Argélia, com escala em Lisboa.

Em setembro, um cidadão de nacionalidade argelina, que fazia a viagem entre a Argélia e Casablanca saiu ilegalmente do aeroporto de Lisboa.

No final de julho, quatro homens foram detidos pela PSP no aeroporto de Lisboa por violação das regras de segurança, ao terem tentado fugir ao controlo de passaportes e "numa zona restrita", mais concretamente na pista de aterragem.

(Notícia atualizada. Acrescenta declarações do MAI e corrige informação inicialmente veiculada sobre o destino do voo em que viajavam os homens)