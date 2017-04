Pub

A Virgem de Fátima, uma das 11 réplicas da imagem de Nossa Senhora que estão no Santuário de Fátima, em Portugal, vai peregrinar durante seis meses pela Venezuela

Mais de mil portugueses e lusodescendentes de várias regiões da Venezuela receberam, na sexta-feira, no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima que chegou de Portugal.

Além dos portugueses, dezenas de sacerdotes e freiras de várias nacionalidades esperaram a chegada da Virgem Peregrina, que foi recebida pelo bispo de La Guaira, Raul Biordi Castillo, e o cônsul-geral de Portugal em Caracas, Luiz de Albuquerque Veloso.

A chegada da Virgem à Venezuela ocorre num momento em que a comunidade portuguesa se revela apreensiva quanto ao futuro no país, onde se prolongam os protestos contra o Governo do Presidente Nicolás Maduro, que têm sido fortemente reprimidos pelas autoridades e durante os quais várias pessoas morreram.

A imagem chegou num voo da TAP e foi levada em procissão até ao Centro Luso-venezuelano de Cátia La Mar, também no estado de Vargas, onde era esperada por mais portugueses, que assinalaram o momento com a bênção de uma gruta a Nossa Senhora de Fátima, por ocasião do centenário das aparições.

Bailes folclóricos portugueses e venezuelanos anteciparam a celebração de uma missa na qual participaram vários bispos da Conferência Episcopal Venezuelana.

A imagem peregrina vai agora viajar até à cidade de Maracay (100 quilómetros a leste de Caracas), no "PapaMóvel", a viatura usada, em 1996, pelo papa João Paulo II, durante a sua segunda visita à Venezuela.

Durante a peregrinação, a imagem da Virgem estará em pelo menos 13 estados e 20 cidades da Venezuela, algumas delas com forte presença de portugueses, incluindo Caracas, Bejuma, Naguanagua, SanDiego, Valência, Tocuyito, Guacara e Puerto Cabello, Los Teques e Guatire, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Margarita, Barquisimeto, Guanare, Cabimas e Maracaibo, Coro, San Juan de Los Morros, Calabozo e Valle de La Pascua.