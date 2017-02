Pub

Autocarro com equipa do liceu Passos Manuel capotou na A1 esta manhã

A maioria das atletas, dirigentes e treinadores do Passos Manuel envolvidos esta manhã no capotamento de um autocarro na A1 "já se encontram em casa" e os que aguardam alta hospitalar "encontram-se bem", informou o clube.

"Agora é recuperar as mazelas físicas que felizmente não são de extrema gravidade e sobretudo superar psicologicamente este traumatizante acontecimento", lê-se numa informação colocada pelo clube na rede social Facebook, em que também informa que o professor que alegadamente seria o ferido com maior gravidade também já teve alta hospitalar.

Anteriormente, o clube de andebol tinha informado que cinco das pessoas acidentadas tinham regressado a casa, enquanto 14 seguiram para os hospitais de Santarém, Santa Maria (Lisboa) e de Vila Franca de Xira.

No total ficaram 23 pessoas feridas no acidente entre duas viaturas ligeiras e um autocarro, na zona de Aveiras de Cima, e que condicionou fortemente a circulação na autoestrada número 1 durante mais de três horas.

Fonte do Comando Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) informou à agência Lusa que a circulação no local se normalizou pelas 14:55.

O acidente envolvendo a equipa sénior feminina do Passos Manuel foi registado pelas 11:25.

A equipa partiu esta manhã de Lisboa, com destino ao Porto, onde iria competir com o Académico FC, num jogo da 1.ª divisão do campeonato nacional de andebol.

