Mulher foi condenada por homicídio simples. Poderá mais tarde ir para um estabelecimento prisional

Mulher que se atirou com o filho ao colo ao rio Cávado, em Barcelos, foi condenada pelo Tribunal de Braga a 10 anos de internamento numa unidade de saúde mental.

A mulher tinha sido acusada de homicídio qualificado, já que a criança de seis anos não sobreviveu, mas a acusação foi alterada e a arguida foi condenada por homicídio simples.

Numa primeira fase, e face à "depressão grave" que atravessa, a arguida vai cumprir a pena numa unidade de saúde mental não prisional, podendo posteriormente ingressar num estabelecimento prisional se o seu estado de saúde evoluir favoravelmente.

A mulher de 37 anos saltou da ponte com a criança a 17 de junho do ano passado. Acabou por ser resgatada em poucas horas e encaminhada para o hospital. O corpo da criança apenas foi recuperado no dia seguinte.

Na origem do crime estariam razões passionais e um quadro de profunda depressão, segundo a TVI24. Desde então, a mulher está internada na Casa de Saúde do Bom Jesus, em Braga.

Na altura do incidente, foi revelado que a mulher tinha dois filhos - o mais novo tinha dois anos -, vivia na freguesia de Arcozelo, perto da cidade de Barcelos, e trabalhava numa pastelaria.