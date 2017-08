Pub

Uma das quatro pessoas que estavam ainda internadas na sequência da queda da árvore centenária no Largo da Fonte, no Monte, na ilha da Madeira, teve esta segunda-feira alta hospitalar, indicou o hospital na sua página de internet.

"O Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que, neste momento, se encontram três doentes internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça (dois adultos e uma criança) vítimas do acidente no Monte, no passado dia 15 de agosto", refere o 'site'.

Um carvalho de grande porte e com duas centenas de anos abateu há uma semana no Largo da Fonte, no Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão da Nossa Senhora do Monte, causando 13 mortos (dois dos quais estrangeiros, de nacionalidades francesa e húngara) e 49 feridos.