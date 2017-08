Pub

O Santuário de Fátima informou hoje que todas as celebrações oficiais de quarta-feira vão invocar as vítimas resultantes da queda de uma árvore no Funchal, que provocou 13 mortos e 50 feridos.

O Santuário vai rezar na quarta-feira "em todas as celebrações oficiais pelas vítimas da tragédia ocorrida esta terça-feira no Santuário de Nossa Senhora do Monte, no Funchal", Madeira, informou o Santuário de Fátima, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Rezaremos pelas vítimas mortais para que o senhor as receba no seu reino, pelos familiares para que encontrem no senhor o consolo, nesta hora de dor, e pelos feridos que recuperam a saúde", afirmou o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, numa comunicação enviada a todos os capelães.

Segundo a nota de imprensa, nessa mesma comunicação, Carlos Cabecinhas sublinha que o Santuário "não podia ficar indiferente diante de tal tragédia" e, por isso, decidiu unir-se "em oração a esta intenção".

Hoje, ao início da tarde, uma árvore de grande porte caiu no Largo da Fonte, nos jardins do centro da freguesia do Monte, nos arredores do Funchal, pouco antes da saída da procissão em honra da padroeira da Madeira, a Senhora do Monte, provocando 13 mortos e 50 feridos, entre os quais uma criança, segundo os dados oficiais facultados esta tarde pelo governo madeirense.

Entre as vítimas estão ainda quatro estrangeiros de três nacionalidades (alemã, francesa e húngara).