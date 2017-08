Pub

A criança de nacionalidade francesa estava internada na sequência da queda da árvore centenária no Largo da Fonte, no Monte, ilha da Madeira

A criança de nacionalidade francesa que estava internada na sequência da queda da árvore centenária no Largo da Fonte, no Monte, na ilha da Madeira, teve alta hospitalar esta sexta-feira, indicou o hospital na sua página de internet.

"No final do dia 23 de agosto, a criança de nacionalidade francesa que estava internada no Serviço de Pediatria teve alta", lê-se numa nota colocada no site do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Segundo o hospital, encontram-se assim "quatro doentes internados e estão estáveis".

Um carvalho de grande porte e com duas centenas de anos caiu no Largo da Fonte no dia 15 de agosto durante as celebrações da Nossa Senhora do Monte [Assunção de Nossa Senhora] sobre pessoas que aguardavam pela passagem da procissão.

A queda causou 13 mortos (dois dos quais estrangeiros, de nacionalidades francesa e húngara) e 49 feridos, quatro dos quais encontram-se ainda no hospital.