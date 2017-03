Pub

Uma curta sequela do filme "Amor Acontece" foi produzida 12 anos depois

Passaram 12 anos desde que a empregada portuguesa Aurélia (Lúcia Moniz) e o escritor britânico Jamie (Colin Firth) se apaixonaram perdidamente na comédia romântica "Amor Acontece" ou "Love Actually". Agora estão casados, a viver em Lisboa, com dois filhos e a caminho de um terceiro. Tudo isto acontece numa sequela de apenas dez minutos do famoso filme britânico, apresentada ontem em Lisboa na residência oficial da embaixadora britânica, Kirsty Hayes.

Lúcia Moniz foi a estrela do evento, que serviu para angariação de fundos para a organização britânica Comic Relief, empenhada no combate à pobreza a nível internacional. "Nós tivémos oportunidade de nos conhecermos uns aos outros em alguns eventos que o realizador Richard Curtis, fundador da Comic Relief, foi proporcionando. O Colin Firth foi com quem estive mais tempo e com quem mantenho uma amizade até hoje. Estivémos todos juntos em Londres para a produção desta sequela", contou Lúcia Moniz.

Na sequela de dez minutos, onde há várias alusões ao evento de solidaried Dia do Nariz Vermelho (Red Nose Day), Hugh Grant continua a ser o divertido primeiro-ministro britânico. O DN assistiu à exibição do curto filme, que no Reino Unido foi divulgado nod ia 24 pela BBC, em exclusivo, para coincidir com a campanha Dia do Nariz Vermelho.

"Nós gostávamos de estar de novo todos juntos e de fazer uma sequela do filme mas não está nada decidido", adiantou Lúcia Moniz. A atriz tem bem presente o tempo que passou desde que foi exibido o filme que a catapultou para o estrelato mundial: "A sequela paraesta campanha foi feita 14 anos depois de o filme ser escrito, 13 anos depois de ter sido filmado e 12 anos depois de ir para os cinemas. Foi um reencontro muito bonito, até emocionante, e que me trouxe muitos sorrisos". Os atoresaté aproveitaram para brincar, entre eles, "sobre quem envelheceu melhor".

A embaixadora Kirsty Hayes contou que convenceu outro ator do elenco, Andrew Lincoln, a gravar uma mensagem vídeo, quando o apanhou em Lisboa, juntamente com a equipa do "The Walking Dead", no dia 8 de março. "A minha equipa entrou em contacto coma Fox. Fomos a um evento louco em Lisboa, onde os fãs de Walking Dead são mais insanos do que em qualquer outro sítio. Eu disse ao Andrew Lincoln que íamos fazer um evento para a Comic Relief em Lisboa e se ele podia fazer uma mensagem vídeo". Andrew Lincoln assim fez. A mensagem onde ele apela à solidariedade e fala da "linda Lúcia", foi exibida ontem. Termina com um