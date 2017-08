Pub

Diogo Henriques, engenheiro aeronáutico que integra a equipa responsável pelo desenvolvimento do satélite do Instituto Superior Técnico, diz que, apesar de o principal objetivo do projeto ser educativo, os seus autores esperam provar a eficácia da tecnologia que permitirá localizar aviões em alto mar, onde o controlo a partir de terra é limitado, e facilitar buscas em caso de acidentes sobre o oceano.

O facto de estarem a trabalhar com o Cubesat, da ESA, limita o que podem desenvolver ou mantêm bastante liberdade e autonomia no projeto?

Com o Cubesat, a ESA estabeleceu certas dimensões por unidade. Nós temos uma unidade de dez por dez mas é possível, combinando unidades, ter dez de lado por dez, 20 ou 30 de altura... até oito unidades. Essa solução leva a que seja mais fácil lançar um satélite. Passa a haver uma uniformização, em que se consegue juntar equipas de todos os lados do mundo, e num mesmo lançador, com este standard, fazer o lançamento com economias de escala grandes, porque todos cumprem aquelas dimensões. O que lá vai dentro não é relevante [para a Agência Espacial Europeia] desde que o envelope, a estrutura, seja aquele.

Ou seja: todo o hardware pode ser definido pela vossa equipa...

O hardware é inteiramente definido por nós. Usamos ainda, por uma questão de compatibilidade com terceiros, um protocolo em que há uma espécie de barramento de comunicações e de alimentação. Por exemplo, existe uma ficha que obedece a um standard para que se nós decidirmos comprar por exemplo um módulo de baterias tenhamos integrada toda a solução. Se o quiséssemos, poderíamos montar todo o satélite dessa forma, porque existem os encaixes específicos.

Mas decidiram conceber a maioria dos componentes, em vez de os comprar, como sucede com alguns projetos.

Sim, como uma vantagem. Apesar de este não ser um projeto com intuito comercial, imaginando que todas as pessoas que voaram tiveram sucesso, isto torna-se um produto certificado em espaço. E é um produto já com muitos testes que fazemos em terra.

Têm também a grande ambição de criar tecnologia que permitirá apoiar a aviação civil, nomeadamente em zonas onde o controlo de tráfego aéreo não funciona tão bem. Em que consiste a tecnologia que estão a desenvolver?

Permite atuar nas zonas onde a capacidade de localização [dos aviões] é reduzida, pelo facto de não haver proximidade da terra. É o caso do Atlântico e das zonas mais remotas de África e mesmo dos polos. Os casos mais relevantes são os dos aviões desaparecidos, por exemplo na Malásia e da Air France. Se tivéssemos esta tecnologia a voar saberíamos muito mais precisamente onde é que eles desapareceram, limitando extraordinariamente a área de busca e salvamento. E a probabilidade de um salvamento depende diretamente da precisão com que procuramos e isto ajudaria bastante. Claro que o Cubesat é apenas para estudar a viabilidade e os tipos de sinais que se recolhem, porque para termos uma cobertura constante seria necessário replicar este conhecimento.

É um projeto-piloto que pode levar a algo mais?

Exatamente, porque o esforço de desenvolvimento de uma unidade é incomparavelmente superior à replicação depois dessa unidade.