Pub

Hospital de Lisboa Oriental contará com investimento previsto de 400 milhões de euros. Será parceria público-privada

Pela terceira vez, foi apresentado o projeto do novo Hospital de Lisboa Oriental. O projeto, que antecede o lançamento do concurso público Internacional, já foi entregue aos ministérios da Saúde e das Finanças. A estimativa é que o hospital abra em janeiro de 2023 e implique um investimento de 400 milhões de euros, dos quais 300 milhões são para construção e manutenção.

Segundo Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde, a criação da nova unidade, que foi anunciada pela primeira vez em 2008, "vai permitir uma poupança de 68 milhões de euros por anos" com o aumento da eficiência do Centro Hospitalar Lisboa Central, atualmente dividido por seis hospitais entre os quais S. José e Santa Marta.

Ainda de acordo com o responsável, o novo Hospital de Lisboa Oriental, que será construído na zona de Marvila, implicará um investimento de "400 milhões de euros, dos quais 300 milhões na construção e manutenção e 100 milhões na aquisição de equipamentos pesados".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A construção e manutenção serão uma parceria público-privada, num contrato válido por 27 anos. O equipamento pesado e gestão clínica ficam a cargo do estado.

As rendas ao consórcio responsável pela construção estão estimadas em 16 milhões de euros anuais. Vítor Almeida, coordenador da equipa da unidade técnica de acompanhamento de projetos do Ministério das Fnanças, adiantou que o terreno para construção conta com 130 mil metros quadrados e a área de construção será de 180 mil metros quadrados.

O lançamento do concurso Internacional está previsto para o segundo semestre deste ano, a seleção do vencedor para agosto de 2019 e a assinatura do contrato e início da construção para novembro de 2019. Estima-se que a inauguração aconteça em janeiro de 2023.