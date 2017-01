Pub

Autoridades foram alertadas para um carro estacionado que alegadamente terá explosivos no interior

O Largo do Carmo, em Lisboa, está encerrado à circulação devido a uma ameaça de bomba. Fonte da PSP de Lisboa confirmou ao DN que foi traçado um perímetro de segurança na zona, na baixa de Lisboa, depois de a polícia ter recebido um telefonema, às 13:54, alertando para um carro estacionado no Largo que parecia ter explosivos no interior.

A PSP está já no local e aguarda-se nesta altura a intervenção de uma unidade especial de polícia do Centro de Inativação de Explosivos junto do carro suspeito, que está estacionado em frente a um restaurante.

Em atualização