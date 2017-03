Pub

Presidente da câmara apresenta projeto para tentar levar famílias da classe média para Lisboa e reabilitar edifícios da autarquia. Rendas não ultrapassarão os 450 euros

Apartamentos de qualidade, em zonas centrais de Lisboa, e rendas não superiores a 450 euros. Estas foram as ideias centrais das ações de promoção do Programa da Renda Acessível que Fernando Medina (presidente da autarquia) e Paula Marques (vereadora com o pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local) lideraram durante a manhã de ontem na que é considerada a maior feira europeia de imo- biliário que termina hoje em Cannes (França).

Uma ação de charme num dos locais onde marcam presença alguns dos maiores promotores imobiliários internacionais e junto dos quais a autarquia fez questão de anunciar este projeto e as qualidades de Lisboa como cidade de "acolhimento", nas palavras do presidente da câmara.

A grande aposta da autarquia para aumentar a população em algumas das áreas mais centrais da cidade - que tem perdido população nos últimos anos, estimando-se que vivam na capital cerca de 500 mil pessoas atualmente - passa por criar um projeto em que os investidores terão de garantir que uma parte dos apartamentos construídos ou reabilitados não podem ter rendas superiores a 450 euros, sendo que o mínimo a pagar mensalmente rondará os 250 euros. As projeções apontam para que no final das 15 concessões se possam construir/reabilitar cerca de sete mil apartamentos.

Para conseguir tal objetivo a autarquia cede a quem ganhar os concursos públicos internacionais, a realizar para cada um dos projetos, os terrenos ou edifícios que tem nas 15 áreas escolhidas (ver infografia). "São zonas dispersas da cidade, mas que estão consolidadas. Este é igualmente um dos objetivos do programa: dar um acesso mais democrático à cidade", explicou ao DN a vereadora Paula Marques. "Queremos responder à classe média que, é factual, não tem capacidade para ter uma solução de habitação quer do ponto de vista da aquisição quer do arrendamento no que é a atual realidade do mercado privado", acrescentou a responsável pelo pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local

A Rua de São Lázaro será a primeira a receber intervenções inseridas no plano das casas com renda acessível, estando já a ser preparado o concurso público para a construção e reabilitação dos imóveis que a câmara vai ceder, não existindo ainda uma data para a disponibilização das casas.

"Este é um programa de iniciativa municipal. A câmara define o modelo de negócio e a forma como se destina às famílias", acrescentou Paula Marques, sendo esta a maneira encontrada pela autarquia para conseguir controlar os valores dos arrendamentos além, claro, de ceder os terrenos ou edifícios já com todos os espaços urbanizados.

Renda é 30% do rendimento

Uma das premissas deste projeto é que a renda paga não pode ultrapassar os 30% a 35% do rendimento disponível do agregado. "Chegámos aos valores [250 a 450 euros/mês] fazendo uma análise ao que é a classe média em Portugal e em Lisboa e encontrámos essa mediana (não a média). Mesmo esses valores serão modelados de acordo com a tipologia da casa. Tudo isso estará especificado nos cadernos de encargos dos concursos públicos", adiantou a responsável pelo pelouro da Habitação.

Estas casas vão estar disponíveis para todos os que considerem estar em condições de concorrer com apenas uma condicionante: não podem ter uma propriedade habitacional em seu nome. E não é apenas para quem more em Lisboa.

Quanto aos investidores a proposta de Lisboa é simples: fazem a construção ou reabilitação, ficam com a concessão desses espaços durante um período que será estipulado no caderno de encargo da obra (deverá rondar os 35 anos, em média) e recebe a totalidade das rendas durante esse período, ficando ainda com a gestão dos contratos de arrendamento e com a manutenção dos edifícios. E, claro, de vender a parte do empreendimento que não ficou obrigado a arrendar, com a condicionante de só estar autorizado a fazê-lo quando tiver a totalidade dos apartamentos previstos para arrendar ocupados. Tem também de garantir que a qualidade das casas é igual nas duas situações.

O DN esteve em Cannes a convite da Baía do Tejo