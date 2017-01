Pub

Publicação Wallpaper é um das mais influentes na área do design

A cidade de Lisboa foi a grande vencedora da edição deste ano dos Wallpaper Design Awards, que elegem as pessoas, locais e produtos que consideram ter sido os melhores, sendo que a capital portuguesa venceu a categoria de "Melhor Cidade".

O júri colocou Lisboa à frente de cidades como São Francisco (EUA) e Viena (Áustria), destacando a construção do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, e a edição inaugural da feira de arte ARCOLisboa e ainda a Trienal de Arquitetura.

O novo terminal de cruzeiros, assinado pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça, fez também parte das escolhas do júri que deram a vitória à cidade lisboeta.

Refira-se que a Wallpaper é uma das publicações mais conceituadas e influentes da área do design e já em 2015 tinha distinguido a marca portuguesa Vista Alegre como a vencedora da categoria "Best Coffee and Cake".