Acidente provocou a suspensão dos comboios nos dois sentidos durante aproximadamente uma hora

Uma mulher morreu esta sexta-feira atropelada na Linha do Norte, junto à passagem de nível da estação que liga Granja a Espinho, provocando a suspensão de comboios nos dois sentidos durante cerca de uma hora, informou fonte oficial.

Fonte das relações públicas do Comando da GNR do Porto, Silva Ferreira, informou que aquela ocorrência provocou o corte da Linha do Norte, na zona da estação que liga Granja (em Vila Nova de Gaia) a Espinho, pelas 15:14 e que foi "restabelecida a normalidade da linha de comboios pelas 16:25".

A vítima mortal - uma mulher - foi transportada para o Instituto de Medicina Legal de Vila Nova de Gaia.

No local estiveram oito elementos dos Bombeiros de Aguda, com quatro viaturas, uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica e elementos da GNR.