Pub

Entre as homenageadas estão as cientistas afro-americanas cujas vidas são retratadas no filme "Elementos Secretos"

A Lego vai lançar uma nova coleção que honra as mulheres a trabalhar na NASA. A coleção terá cinco cientistas, engenheiras, matemáticas e astronautas que ao longo dos anos contribuíram para as mais importantes missões da Agência Espacial dos Estados Unidos mas não receberam o crédito devido.

A ideia foi de Maia Weinstock, que participou no concurso semestral da Lego que permite aos fãs darem sugestões para os próximos lançamentos. A proposta da escritora e editora de conteúdos científicos para os media foi a escolhida após ter recebido mais de 10 mil votos do público, segundo o The Guardian.

A homenagem da Lego surge pouco depois do filme Elementos Secretos - que conta a história de três mulheres afro-americanas ao serviço da NASA no início da década de 1960 - ter sido nomeado para o Óscar de melhor filme.

A coleção Lego Nasa Women deverá ser comercializada a partir do final de 2017 ou início de 2018, avançou a NASA no Twitter. Na conta dedicada ao telescópio Hubble, a agência norte-americana anuncia que uma das mulheres homenageadas pela Lego é a astrónoma Nancy Grace Roman, também conhecida como a "mãe do Hubble", o telescópio espacial lançado em 1990.

Outra das homenageadas é Katherine Johnson, a matemática que calculou as trajetórias de várias missões da NASA, incluindo a que pôs um homem na lua pela primeira vez. Johnson, cuja história é contada no filme Elementos Secretos, esteve presente na cerimónia dos Óscares ao lado das atrizes que protagonizam a longa-metragem.

Não foram esquecidas também a cientista da computação Margaret Hamilton; a astronauta e física Sally Ride, que foi também a primeira mulher norte-americana no espaço, em 1983; e a astronauta e média Mae Jemison. que foi também a primeira mulher negra no espaço, em 1992.

A Lego explicou num vídeo que a ideia de Maia Weinstock foi a escolhida pelo valor pedagógico.