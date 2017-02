Pub

O mexicano Miguel Layún já se tinha manifestado contra o projeto de Donald Trump

Miguel Layún, jogador do FC Porto, ficou indignado ao ver um muro, que representa aquele que Donald Trump quer construir na fronteira dos Estados Unidos com o México, entre as decorações da Toys'r'Us em Gaia. A empresa já respondeu ao jogador, através do Twitter, garantido que já contactou a loja em Portugal para resolver o problema.

O futebolista mexicano partilhou esta tarde uma foto nas redes sociais onde se vê uma barreira que simula o muro com as placas USA e México, acompanhada de uma mensagem onde mostra a sua revolta. "Não me surpreende, mas acho uma falta de respeito por parte da Toys'r'Us em Gaia ter esta decoração. Uma mensagem pouco apropriada para crianças. Deixemos que cresçam sem preconceitos".

O DN está a tentar obter uma reação junto da empresa. Entretanto, nas redes sociais, e através do Twitter oficial, a empresa respondeu ao jogador, dizendo que "isto não é quem somos" e que contactaram imediatamente a administração da loja em Portugal.

Ao fim de duas horas de publicação as palavras e a fotografia do jogador do FC Porto já tinha quase sete mil reações e uma centena e meia de comentários.

Artigo alterado. Acrescentada reação da empresa