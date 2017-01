Pub

Câmara quer aumentar participantes nesta festa. Aproveita para marcar arranque da candidatura a Capital Europeia do Desporto em 2021

Participantes mais novos e uma nova modalidade (o karaté) são as grandes novidades da terceira edição das Olisipíadas que se realizam neste mês e vão prolongar-se até junho. Os jogos desportivos da cidade têm neste ano uma missão adicional: são "o início da caminhada para 2021 e vão mobilizar toda a cidade para Lisboa vencer a candidatura a Capital Europeia do Desporto", refere o flyer de apresentação. As inscrições de crianças entre os 5 e os 14 anos podem ser feitas até domingo e o vereador do Desporto, Jorge Máximo, espera "aumentar o número de participantes em relação ao ano passado", que contou com oito mil atletas.

Os jogos dinamizados pelas juntas de freguesia decorrem entre janeiro e maio e a fase final será a 3 e 4 de junho. "O objetivo é continuar um projeto que tem mais de 300 horas de atividades desportivas, em 55 locais por toda a cidade. Esse é o grande trunfo das Olisipíadas: as várias freguesias partilharem durante seis meses momentos desportivos e no final todos receberem a medalha de participação. É uma festa", sublinha Jorge Máximo.

A competição vai englobar 13 modalidades. O karaté juntou-se, por exemplo, ao futebol, andebol, atletismo, basquetebol, ciclismo, natação. O vereador espera que esta novidade entre para a lista de modalidades mais populares como são "o futebol, o basquetebol, a ginástica e o judo". A lista inclui quatro adaptadas para atletas com deficiência: atletismo, boccia, goalball e natação. A festa dos miniatletas lisboetas pode ajudar na candidatura a Capital Europeia, acredita Jorge Máximo. "É um ponto da educação para o desporto promovida pela cidade. Esta candidatura tem de envolver todas as pessoas, e as crianças são o futuro, essa prática para utilizar o desporto como forma de companheirismo, é um dos fatores."

Apesar deste objetivo, a câmara quer manter o espírito de festa do evento. Jorge Máximo lembra que não são apenas as crianças que estão inscritas num desporto ou clube que devem participar. "As Olisipíadas são uma festa, é um momento de partilha, em que os clubes e grupos que fazem atividade física se sentem muito à vontade, mas dizemos aos pais para que venham com os filhos, só participar, há modalidades que não são de competição e, no fundo, é um momento de festa."