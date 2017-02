Pub

Um homem de 24 anos sofreu hoje a amputação de um braço num acidente de trabalho com uma máquina de lavagem de inertes, numa exploração localizada em Praia d'el Rei, concelho de Óbidos, disse fonte dos bombeiros.

A vítima, empregado de uma empresa de extração de inertes, estaria a manusear o equipamento "e ficou com o braço preso", disse à agência Lusa Júlio Manuelito, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, afirmando, no entanto, desconhecer as circunstâncias em que se deu o acidente.

O homem foi socorrido por meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos bombeiros de Óbidos, distrito de Leiria.

De acordo com o adjunto de comando, o braço da vítima acabaria por ser amputado "no local" por ação da máquina que o homem manuseava e, posteriormente, o ferido, em estado considerado grave, foi transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, por um helicóptero do INEM.

O alerta para o acidente foi dado às 12:25 de hoje e no local, segundo a página Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram 16 operacionais, seis veículos e o referido meio aéreo.