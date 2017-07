Pub

Uma rapariga de 20 anos morreu esta sexta-feira, em Amarante, atropelada pelo namorado.

O acidente aconteceu cercas das 20.00, em Vila Meã, quando a jovem foi atropelada durante uma manobra de marcha atrás de uma carrinha ligeira de mercadorias conduzida pelo namorado, segundo o Jornal de Notícias.

Alvo de manobras de reanimação por parte dos bombeiros de Vila Meã. a jovem foi também assistida pela equipa de emergência média do Vale do Sousa, sem resultados. O óbito foi declarado no local, de acordo com o mesmo órgão de informação.

O condutor foi identificado pela GNR de VIla Meã.

Por existir uma vítima mortal, o caso foi entregue à Polícia Judiciária, confirmou o comando da GNR ao DN.