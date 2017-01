Pub

Polícia Judiciária levou dois anos a desmantelar rede de portugueses que operava no Brasil. Correios tinham de parecer executivos

Uma organização de narcotráfico instalada na Grande Lisboa mudou o paradigma do correio de droga que, por norma, era recrutado entre as classes mais desfavorecidas dos bairros da periferia da capital.

O líder desta rede, detido na terça-feira pela Polícia Judiciária, era um homem com cerca de 30 anos, de excelente aparência, que vivia exclusivamente do tráfico de cocaína e geria a organização que montou como uma empresa. Os "recrutadores" eram pessoas do seu círculo pessoal de amizades. As pessoas que estes recrutavam para transportar cocaína de S. Paulo (Brasil), para Lisboa, preenchiam também determinados requisitos. Segundo fonte ligada à investigação, os homens e mulheres selecionados eram jovens, estudantes em muitos casos, ou até em início de carreira, com boa aparência e que podiam vestir um fato de executivo, no caso dos homens, ou um tailleur e uma saia ou calças elegantes - as mulheres -, para dar a impressão que viajavam em negócios. Tinham também de ser expeditos, rápidos no raciocínio e na capacidade de dissimulação.

Mais: o líder da organização exigia que fosse dada formação específica a quem transportava droga (os correios). Eram preparados para saber como reagir se a polícia os abordasse no aeroporto, o que dizer se fossem intercetados, e ter a lição bem estudada da suposta reunião de negócios que os tinha levado a S. Paulo. A formação incluía saber como acondicionar a cocaína nas bagagens e aprender a recorrer, muito excecionalmente, ao método de transporte da droga dentro do organismo ou através de encomendas postais.

Em troca, recebiam dois a quatro mil euros por cada viagem - ou mais, consoante a quantidade de droga que transportavam - e a promessa de que poderiam ser promovidos num curto espaço de tempo a recrutadores. Já estes, que estavam um lugar acima na hierarquia, recebiam quatro mil a seis mil euros por cada "carga" que um correio trouxesse. A cocaína era depois distribuída para várias zonas de Portugal.

Os inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) investigaram a rede transnacional durante dois anos. Na terça-feira detiveram o líder, um seu braço direito e quatro mulheres da organização. A PJ apurou que a rede tinha uma "estrutura bem definida e sofisticada, com regras precisas quanto à definição do perfil e forma do recrutamento dos correios que iriam efetuar o transporte", podia ler-se num comunicado da UNCTE.

PJ constituiu 50 arguidos

Ao longo da investigação, a Judiciária identificou e constituiu arguidas 50 pessoas, 25 das quais (13 homens e 12 mulheres) foram detidos em diferentes momentos. Desses, quatro homens e duas mulheres foram apanhados em flagrante no aeroporto de S. Paulo, quando se preparavam para embarcar no voo que os traria para Lisboa.

No total, a PJ apreendeu 96 quilos de cocaína, o que equivale a uma carga com o valor estimado no mercado de 4,8 milhões de euros (contas feitas a 50 euros a grama, que é o valor no mercado). Foram ainda realizadas 45 buscas domiciliárias, a casas de membros com destaque na organização e de correios de droga, onde a Judiciária apreendeu vários documentos e outros elementos de prova. Foram também confiscadas pequenas quantidades de MDMA (ou ecstasy) e de haxixe. Os seis detidos, com idade entre os 24 e os 39 anos, foram ontem presentes ao juiz de Instrução Criminal tendo um dos suspeitos ficado em prisão preventiva.

Em 2015 foram detidas 5566 pessoas por tráfico de droga, sendo 508 mulheres, segundo o último Relatório Anual de Segurança Interna.