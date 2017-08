Pub

Rapariga de 17 anos estava de férias com a família

Uma rapariga de 17 anos morreu hoje colhida por um comboio na linha ferroviária do Minho, na freguesia de Lovelhe, em Vila Nova de Cerveira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 08:30, numa zona onde não existe passagem de nível.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, adiantou que a jovem, residente em França e a passar férias naquela região, "estava acompanhada por familiares que deram o alerta às autoridades".

A fonte explicou que "a família estava fazer uma corrida e terá decidirá atravessar a linha férrea naquela zona, onde não existe sem passagem de nível".

A mesma fonte policial revelou que a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) e que "a circulação ferroviária esteve interrompida cerca duas horas, tendo sido restabelecida cerca das 10:10".

O comboio fazia a ligação entre Valença e Viana do Castelo.

No local estiveram os Voluntários de Vila Nova de Cerveira, com três homens e duas viaturas, o INEM com uma viatura de emergência médica (VMER) e uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e a GNR tomou conta da ocorrência.