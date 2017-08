Pub

Crime aconteceu de madrugada no Bairro da Boavista

Um jovem de 19 anos esfaqueou até à morte o irmão de 23 na madrugada desta quarta-feira, em Lisboa. O crime aconteceu no Bairro da Boavista, em Lisboa. A PSP, avança o Jornal de Notícias, recebeu o alerta pela uma da manhã.

O jovem de 23 anos ainda foi transportado para o Hospital de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi detido no local. O motivo e as circunstâncias do homicídio estão ainda por esclarecer.