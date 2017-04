Pub

Foi encaminhado para o Hospital de Santo António

Um jovem de 18 anos foi resgatado esta quinta-feira à tarde do rio Douro em "paragem cardiorrespiratória" e foi encaminhado para o Hospital de Santo António, disse à Lusa fonte do Instituto nacional de Emergência Médica (INEM).

"O jovem de 18 anos, foi resgatado em paragem cardiorrespiratória depois de se ter atirado ao rio Douro junto ao cais da Ribeira" no Porto, disse fonte do INEM, adiantando que o alerta chegou pelas 15:51.

Ao local deslocou-se uma mota de emergências médica, uma ambulância de emergência médica, uma viatura médica do Hospital de Santo António, e uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência.

Fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto disse à Lusa que o jovem ficou "submerso cerca de 20 minutos debaixo de água" e que depois de ter sido resgatado, pelas 16:30, recebeu "manobras de reanimação".

No local estiveram ainda equipas do Batalhão do Porto e da Capitania do Douro.

A Lusa contactou fonte do Hospital de Santo António, mas até ao momento ainda não foi possível saber o estado de saúde do jovem.

Nos dias de calor é habitual na zona os jovens mergulharem para o rio Douro.