Vítima era o único ocupante do veículo.

Um jovem de 18 anos morreu esta manhã após o despiste da viatura que conduzia no lugar da Palhaça, em Oliveira do Bairro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Ao alerta, dado pelas 08:13, os Bombeiros de Oliveira do Bairro responderam com o envio de uma ambulância, um carro de desencarceramento e sete homens, que encontraram o jovem já sem vida, encarcerado no automóvel.

Segundo a fonte, o despiste ocorreu numa reta na zona industrial da Palhaça, sendo a vítima o único ocupante do veículo.

No local estiveram ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro e uma patrulha da GNR.