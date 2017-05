Pub

Acidente envolveu um motociclo e um carro

Um jovem de 16 anos morreu hoje devido à colisão de um motociclo com um veículo ligeiro em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, disse à Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos o alerta pelas 09:02, para uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo que causou uma vítima mortal. A vítima é um jovem de 16 anos que conduzia o motociclo", disse a fonte, referindo que não há mais vítimas a registar.

O acidente ocorreu na avenida 25 de Abril.

No local estiveram os bombeiros do Seixal, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal e a GNR, com o óbito a ser declarado no local.

A GNR está a investigar as causas da ocorrência.