Um jovem de 16 anos foi dado como desaparecido na Maia, Porto. Hugo Oliveira foi visto pela última vez na terça-feira na escola secundária onde estuda, disse ao DN fonte da PSP do Porto.

O pai de Hugo, Paulo Oliveira, denunciou o desaparecimento do filho pela hora de almoço na terça-feira, quando o jovem não regressou a casa depois das aulas como é habitual. Segundo a PSP, Hugo é descrito como uma pessoa "muito certa e metódica", pelo que os familiares acreditam que não desapareceria sem qualquer motivo ou razão.

No Facebook está a ser divulgada uma fotografia do jovem com contactos dos familiares, para que quem tiver informações sobre o paradeiro de Hugo possa entrar em contacto com a família.

O pai de Hugo contou ao Jornal de Notícias que se deslocou ao Hospital de São João na noite de terça-feira, para averiguar se o filho teria dado entrada nas urgências, mas que a busca se revelou infrutífera. Paulo Oliveira também foi a um balcão da operadora telefónica do filho, tendo descoberto que entre as 19:05 e as 19:20 os dados móveis do telemóvel do jovem estiveram ligados.

Amigos do jovem contaram à família que Hugo teve um desentendimento com a namorada antes do desaparecimento.