Jovem com síndrome de Down apresenta tempo

Campanha lançada no Facebook vai permitir realizar o sonho de Mélanie

Mélanie Ségard, uma jovem francesa de 21 anos com síndrome de Down, precisava de 100 mil likes para apresentar a meteorologia na televisão, mas a internet respondeu em massa. Em poucos dias, a página Mélanie Peut le Faire (Mélanie pode fazê-lo) já tinha atingido os 200 mil gostos. A jovem realiza o seu sonho no próximo dia 14, no canal France 2, e no dia 27, no BFMTV.

"A Mélanie representa uma mensagem que transcende o seu sonho: ser considerada mais uma pessoa numa sociedade que oferece a todos as mesmas oportunidades", escreveu em comunicado a Unapei, uma associação de pais de crianças com deficiências, que apoiou a sua causa. Para os promotores da iniciativa, conta o El Mundo, esta é "uma oportunidade de demonstrar que, com as condições certas, as pessoas com deficiência podem demonstrar as suas melhores capacidades".

A mensagem, que faz parte de um vídeo, que conquistou dezenas de milhares de internautas era muito simples: "Olá a todos. Chamo-me Mélanie e quero apresentar o tempo na televisão no dia 27 de março". O objetivo do projeto, lançado no dia 27 de fevereiro, era chegar aos 100 mil likes e foi alcançado logo ao fim de 36 horas. Ontem, a página somava já 212 943 gostos e o vídeo já tinha ultrapassado 3.2 milhões de visualizações.

Para muitas pessoas com deficiências intelectuais, lembra a Unapei, ir à escola, ter um emprego ou receber um tratamento adequado ainda não passam de sonhos. Por isso, destaca, a mobilização que ocorreu em torno da causa de Mélanie "oferece esperança a milhares de pessoas em situação de incapacidade, que são muitas vezes invisíveis".

O serviço de tempo do canal France 2 já garantiu que vai oferecer à jovem de 21 anos "as melhores condições" e o conhecimento necessário para o cumprimento da tarefa.